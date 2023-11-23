Череповецкая «Северсталь» уступила московскому ЦСКА

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому ЦСКА в матче Регулярного чемпионата КХЛ, пропустив три быстрых гола в течение двух минут в середине первого периода. В дальнейшем череповчане попытались вернуться в игру и даже отыграли два гола. Во втором периоде шайбу забросил Тимофей Давыдов, которая стала для него первой за "жёлто-чёрных".В третьей двадцатиминутке Данил Аймурзун, с третьей попытки смог реализовать большинство своей команды.

хоккей

В дальнейшем оставалось ещё около пяти минут игры, но совершить полноценный камбэк череповецкие хоккеисты не смогли. Итог встречи 2:3. Для «Северстали» это поражение стало пятым, в последних шести матчах.

«Матч сложился для нас неудачно с самого начала – пропустили три шайбы. Было очень сложно отыграть такую фору в матче с такой мастеровитой командой. Ребята молодцы, играли до конца. Могли вытащить, но слишком большой отрыв был изначально», - сказал после игры Андрей Козырев

Впереди череповчан ждёт самый дальний выезд сезона. Уже завтра «Северсталь»сыграет в Хабаровске, против «Амура».
 

Теги:
хоккей
Фото: https://vk.com/hcseverstal
 

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