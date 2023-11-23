В Вологде мужчина ограбил 10-летнюю девочку

[ Происшествия ]

Инцидент произошел 13 октября 2022 года. 10-летняя девочка сидела на ступеньках пешеходного моста у вокзала в Вологде. 31-летний вологжанин, проходивший мимо, выхватил у нее телефон из рук стоимостью 15 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Позже он отдал телефон своему 33-летнему знакомому. Второй, зная, каким методом был получен гаджет, продал его за 2 770 рублей. Вырученные деньги мужчины потратили по своему усмотрению.

На суде преступники признали свою вину. Первого осудили по статье «Грабеж», второго – «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

31-летнему вологжанину назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Второму подсудимому назначили 1 год 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Также его обязали пройти лечение у психиатра-нарколога.

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