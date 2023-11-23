В Череповце подготовили проект благоустройства Октябрьской набережной

[ Общество ]

Проект обновления Октябрьской набережной в Череповце полностью готов. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей странице ВКонтакте. В ближайшее время его передадут госэкспертизу. Строительство планируется начать уже весной.

Проектировщики учли два основных момента благоустройства. Во-первых, сохранение зеленых насаждений: строительство будет идти вокруг них, а не вместо. Во-вторых, будет свободный доступ к воде. На берегу реки Шексны предполагается установка амфитеатра, а дальше песчаный пляж.

Проект набережной победил в народном голосовании по программе «Комфортная городская среда». Средства на благоустройство выделят из федерального бюджета.

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Фото: Вадим Германов
 

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