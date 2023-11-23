В Череповце впервые пройдет книжный фестиваль «ЧерНика»

[ Культура ]

В эту субботу, 25 ноября, в Череповце в Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина пройдет фестиваль череповецкой книги «ЧерНика», сообщает портал cherinfo. Он соберет издателей, писателей и читателей на трех площадках. Начало мероприятия в 11:00.

В конференц-зале библиотеки выступят сотрудники издательств, писатели, краеведы и музейщики. На второй площадке пройдет встреча с писателями и поэтами, а также будут организованы автограф- и фотосессия. В то же время на третьей площадке откроется выставка книг череповчан и о череповчанах, поступивших в библиотеку в 2022 году. Посетители смогут отдать голос понравившейся книге.

Вход свободный. 12+

Теги:
фестиваль библиотека литература
 

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