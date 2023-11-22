В Вытегорском округе браконьеры добыли около сотни форелей с помощью сетей

В Вытегорском районе задержана группа браконьеров, которая с помощью сетей добывала форель.

"На телефон горячей линии рыбоохраны, размещённый на официальном сайте Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, 13 ноября поступил сигнал от рыболова любителя о том, что на озере Ковжском в Вытегорском районе, браконьеры разрезали рыбоводные садки с форелью и опутали акваторию водоёма сетями. В ночь с 13 на 14 ноября оперативная группа рыбоохраны Департамента совместно с инспекторами Северо-Западного территориального управления Росрыболовства выехала на место правонарушения", - сообщают в департаменте сельского хозяйства Вологодской области.

Четверо браконьеров были задержаны. На место правонарушения были вызваны сотрудники ОМВД России по Вытегорскому району, которые сформировали материалы для возбуждения трёх уголовных дел.

У нарушителей с места преступления изъяты 3 лодки, 3 лодочных мотора, 12 ставных сетей общей длиной 750 метров, 101 экземпляр рыбы.

За данное преступление предусмотрено наказание в соответствии со статьёй 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В случае причинения ущерба рыбоводному предприятию нарушение может быть переквалифицировано на более тяжкую статью Уголовного Кодекса.