В Вологде планируют отремонтировать мост на улице Панкратова

[ Общество ]

Мост на улице Панкратова планируют отремонтировать в 2024 году. На эти цели предусмотрено 100 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

 «Путепровод на улице Панкратова – очень важный объект, возможность его ремонта часто обсуждали с вологжанами. Удалось получить финансирование на проведение этих работ в 2024 году. Заменим весь конструктив моста – опоры и балки, обновим проезжую часть и тротуары, сделаем освещение и подходы к путепроводу. Сейчас проектно-сметная документация проходит финальную часть проверки в госэкспертизе. Далее мы выходим на конкурсные процедуры по выбору подрядчика», – прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.  

Мост на улице Панкратова соединяет улицы Панкратова, Щетинина и Ковырино с поликлиникой №4, где идет взрослый и детский прием. Это также путь, которым пользуются рабочие Подшипникового завода, ученики школ №22, №26 и коррекционной школы №2.

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