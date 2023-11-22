Медики "Скорой помощи" обнаружили на месте вызова в Вологде два трупа

Вологодские медики обнаружили два трупа на месте, куда их вызвали.

«В нашей практике на прошлой неделе был трагичный случай - приехав на вызов, бригада скорой медицинской помощи уже не смогла помочь двум молодым людям, так как смерть наступила задолго до того, как их обнаружили. Предположительно мужчины погибли от отравления угарным газом», - сообщили в паблике «Скорая помощь Вологда | Официальная группа».

Могла ли смерть молодых людей быть криминальной неизвестно. Но погибнуть от отравления угарным газом можно даже в гараже, если оставить включенным двигатель в автомобиле.