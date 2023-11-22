В Вологодской области выявлен 21 карьер на землях сельхозназначения

В Вологодской области Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора с 2017 года выявлен 21 карьер, расположенный на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,3 га.

Сейчас на контроле управления остается 2 неликвидированных карьера.

"Это связано с тем, что недродобытчики общеполезных ископаемых, устраивающие карьеры на землях сельхозназначения, получив лицензии, не торопятся перевести участки в другие категории землепользования. Решение этой проблемы осуществляется Управлением Россельхознадзора совместно с Череповецкой природоохранной прокуратурой.Кроме того, за этот же период на территории Вологодской области сотрудниками Управления Россельхознадзора выявлено 33 несанкционированные свалки на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь несанкционированных свалок составила 119,8 га. В Вологодской области большинство свалок связаны с лесозаготовкой и лесопилением", - сообщили в управлении.