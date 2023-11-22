Рост цен не стал основанием для расторжения контракта по ремонту общежития Вологодского колледжа

Фирма, которая ремонтировали общежитие Вологодского областного колледжа искусств, пыталась разорвать контракт из-за повышения цен, но не смогла.

ООО «Ремстрой» обязалось выполнить капитальный ремонт здания общежития Вологодского областного колледжа искусств по улице Октябрьской, дом 19, в срок до 15 ноября 2022. Стоимость ремонта составила около 8,1 млн рублей.

Со временем возникла потребность в дополнительных работах. Стороны госконтракта подписали соглашение об увеличении суммы контракта на 10 процентов и продлении срока исполнения до 9 декабря 2022 города.

В декабре 2022 года общество сообщило заказчику о невозможности укладки асфальтового покрытия из-за инфляции, цены на асфальтобетон выросли.

Кроме того, первоначальный срок асфальтирования, запланированный на летнее-весенний период, в связи с дополнительными работами сместился на зиму, когда погодные условия неблагоприятны для выполнения этих работ. Подрядчик просил оплатить фактически выполненные работы и расторгнуть контракт в неисполненной части. Заказчик отказался расторгнуть контракт, поэтому ООО «Ремстрой» обратилось с иском в арбитражный суд.

"Суд в удовлетворении требований отказал. В силу закона изменение обстоятельств может быть признано существенным, если участники сделки в момент ее заключения не могли разумно предвидеть наступление соответствующего изменения. Подрядчик при заключении дополнительного соглашения об увеличении сроков выполнения работ понимал необходимость выполнения работ по укладке асфальта в зимнее время, при этом никаких возражений не заявил, дополнительное соглашение подписал, взяв на себя обязательства выполнить работы в установленный соглашением срок и по согласованной стоимости. Подрядчик также не представил доказательств в обоснование увеличения стоимости асфальтобетонной смеси", - прокомментировали дело в пресс-службе судов Вологодской области.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.