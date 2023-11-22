В Вологде на следующий год запланирован ремонт пяти улиц

Мэр города Вологды Сергей Воропанов опубликовал список дорог, которые будут отремонтированы в следующем году по программе «Безопасные и качественные дороги» и за счет средств Дорожного фонда. Для некоторых улиц уже определен подрядчик.

«Для улицы Воркутинской уже определен подрядчик. В ближайшее время будут выставлены на конкурсные процедуры и другие участки улиц. Наша задача – провести эту работу максимально оперативно, чтобы с наступлением дорожного сезона сразу начинать работу на объектах», – написал Сергей Воропанов.

Список улиц для ремонта в Вологде на 2024 год следующий:

1. Улица Воркутинская от дома № 2 до дома № 24;

2. Советский проспект от площади Революции до улицы Яшина

3. Пошехонское шоссе от дома № 4 до дома № 46 (четная сторона);

4. Улица Республиканская – от улицы Гагарина до улицы Ленинградской;

5. Улица Северная от улицы Дальней до улицы Северной, 27А.