Вологодский нумеролог выяснила, какой человек пришел руководить регионом

Нумеролог из Вологды Юля Арашина решила с помощью цифр выяснить, какой человек пришел на смену экс-губернатора Вологодской области и подготовила нумерологический разбор губернаторов.

В Вологодской области в ноябре ушел в отставку губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. На его место был назначен Георгий Филимонов.

"За 12 лет наша область привыкла к Кувшинникову О.А., я хочу сказать замена пришла тоже очень достойная. Буквально губернаторы с похожими кодами и энергиями. Люди коммуникаций и власти", - пишет нумеролог.

Олег родился 2.02.1965г.р. Код жизни 2.2.21.7 21-7 говорит о том,что человек может работать в гос.структурах,быть у власти. 2-2 объединять людей,силен в коммуникациях.

"На год по прогнозу кардинальные перемены и сильная трансформация жизни,много вопросов с бумагами и расстановкой приоритетов. Аркан года у Олега 11- в минусе непреодолимые препятствия ,поражение. Я могу предполагать уход вынужденный был. На ноябрь -22 .В минусе - подводные камни,обнуление", - заключила Юля Арашина.

Георгий Филимонов родился 23 февраля 1980 года.

"Код жизни 5.2.9.7 Как у Кувшинникова коды 2 и 7. Говорит о том,что гос.структуры, власть тоже его тема. 2-9 дает навыки коммуникации и помогать населению, людям. Но 9 в коде и денежном треугольнике - духовная миссия, прийти к духовности. Человек должен спасать других людей, политика, социальные проекты. Нельзя зацикливаться на деньгах, будет блок, перестанут приходить. У Георгия на ноябрь-активное движение и новые возможности. Время для переездов и все,что связано со сменой жилья,движение по карьере. По дате Филимонов очень мудрый и глубокий человек", - написала нумеролог о исполняющим обязанности губернатора.

Она сказала, что в политике не сильна, но по ее данным новый губернатор по качествам не уступает предыдущему, а в чем то, еще лучше.