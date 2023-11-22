В Вологде откроется выставка «Сон в зимнюю ночь»

В Мемориальной мастерской заслуженного художника РСФСР А. В. Пантелеев 2 декабря откроется новогодняя выставка «Сон в зимнюю ночь». Авторами проекта стали череповецкие художницы и дизайнеры Елена Краузе, Анна Кобзева и Виктория Кудряшова.

Посетители экспозиции перенесутся в волшебный мир сказки. Они увидят живописные работы, пастель, акварель, произведения в стиле наивного искусства, куклы из полимерной глины, игрушки из папье-маше, предметы быта, книжную графику. Героями экспозиции станут принцы и принцессы, необычные человечки, персонажи из детских сказок, ангелы и другие существа.

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