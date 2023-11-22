В музей Кириллова поступили костюмы со съемок фильмов "Монах и бес" и "Раскол"

В фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника передали исторические костюмы, использовавшиеся при съемках фильмов «Монах и бес» и «Раскол». Режиссером картин выступил Николай Досталь, который скончался в январе этого года. Экспонаты музею передала его вдова и по совместительству художник по костюмам – Евгения Досталь.

«Большое внимание в фильмах Николая Николаевича Досталя уделялось достоверности декораций и костюмов, была и реальная привязка к местам, поэтому не случайно эти фильмы снимались на кирилловской земле», – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Картины основаны на историческом материале, поэтому и костюмы соответствуют эпохе по крою, отделке и фактуре.

В настоящее время в коллекцию музея-заповедника поступили наряды монахов, игумена, крестьянина, крестьянки, казака, поляка, стрельца, пушкаря и некоторое военное обмундирование.

Коллекция новых костюмов будет представлена на выставке в Казанской башне в летний период и расскажет об истории обители в начале XVII века, дополнит выставку реконструкции доспехов и вооружения воинов XVII века из частного собрания. Также коллекция станет продолжением постоянной экспозиции «По указу Государя», посвященной строительству крепости и 400-летию обороны Кирилло-Белозерского монастыря от польско-литовских интервентов. Посетители увидят образы стрельцов, пушкарей, поляков, казаков и их вооружение. А костюмы монахов и игумена дополнят постоянную экспозицию в Братском корпусе «Монашеская келья».