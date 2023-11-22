В Вологде начался монтаж главной новогодней ели

В Вологде начали монтировать главную новогоднюю ель. Ее собирают на площади Революции.

Планируется, что на этой неделе рабочие закончат монтаж конструкции, а затем приступят к украшениям.

"20-метровая конструкция для главной площади города была приобретена в 2020 году у поставщика из Санкт-Петербурга. Как и в прошлом году, она будет украшена новогодней гирляндой почти в 2 км и около 500 шарами, снежинками, звездами и другими новогодними атрибутами.Также ещё три живые новогодние ели высотой по 7 метров установили во Фрязиновском парке, Страсбургском сквере и на площади Федулова. В ближайшее время специалисты начнут их украшать", - сообщают в администрации города Вологды.