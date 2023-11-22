В Кичменгско-Городецком районе рыбак скончался, провалившись по лед

В понедельник в Кичменгско-Городецком районе на реке Юг пропал мужчина, сообщает МЧС Вологодской области. Житель деревни Лаврово отправился на рыбалку.

В тот же день местные жители нашли его ледобур и удочку. А вчера – тело самого рыбака. Из воды оно было извлечено спасателями. Обстоятельства трагедии на данный момент выясняются.

Сейчас в 13 округах и районах области введен запрет на выход на лед, в том числе в Вологде и Череповце. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей.