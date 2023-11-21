В Белозерске показали лучшие работы вологодских кружевниц

В Белозерском краеведческом музее открылась выставка Кирилло-Белозерского музея-заповедника «Две судьбы», посвященная творчеству двух заслуженных художниц Российской Федерации Г.Н. Мамровской и А.Н. Ракчеевой.

На выставке представлены кружевные панно, одежда, технический рисунок и сколок к панно «Победа», а также фрагменты плетения и рисунков.

Одна из работ – панно «Малый Ивановский монастырь» – это совместная работа двух художниц. Галина Никитична и Ангелина Николаевна признаны ведущими специалистами художественного промысла в России.

Их работы хранятся во многих музеях нашей страны, частных собраниях и за рубежом. Посетители Белозерского краеведческого музея смогут познакомиться с работами художниц до конца января 2024 года.

