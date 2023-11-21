Экс-управляющая ТЦ “Зимняя вишня” Надежда Судденок досрочно вышла на свободу

[ Общество ]

Экс-управляющая ТЦ “Зимняя вишня” Надежда Судденок досрочно вышла на свободу. Из 13,5 лет, к которым ее приговорили, она отсидела около двух. Сообщает издание "Осторожно новости".

Причиной для УДО стало состояние здоровья Судденок. У нее есть диагноз, из-за которого она не может находиться в колонии. По данным СМИ, Суденнок вышла на свободу еще полтора года назад.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Приговоры в отношении части обвиняемых по делу уже вынесены. Они получили от пяти до 18 лет тюрьмы. Максимальный срок из осужденных по этому делу получила экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова.

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пожары УДО зимняя вишня
 

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