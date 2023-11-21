Вологда и Череповец оказались качественными для жизни городами

Финансовый университет при правительстве РФ составил список городов России с хорошим качеством для жизни. Сообщает "РГ".

Вологда заняла 13 место, Череповец – 16 среди городов России по качеству жизни. Два главных вологодских города стоят в однмо списке с Москвой, Грозным, Санкт-Петербургом, Тюменью, Севастополем, Сочи, Калугой, Екатеринбургом, Сургутом, Казанью, Тулой, Новосибирском, Краснодаром, Нижним Новгородом, Томском, Тольятти, Нижневартовском, Владимиром, Новороссийском, Калининградом, Ростовом-на-Дону, Курганом и Махачкалой.

При составлении рейтинга были учтены уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медобслуживания, состояние экологической среды.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что в рейтинге стабильно высокие позиции занимают не только миллионники, но и не самые крупные российские города, например, такие, как Калуга, Вологда, Череповец, Сургут. Севастополь и Грозный.

В Вологде люди меньше всего жалуются на состояние экологии, говорят, что здесь доступны культурные ценности, качественное образование, здесь самые высокие оценки вклада городских властей в развитие экономики и городской социальной среды. Вологда также в числе лидеров по условиям для ведения бизнеса.

Череповец в свою очередь в списке городов, с самым низким уровнем жалоб на образовательные учреждения и лидер по условиям для ведения бизнеса.