Жительница Устюженского округа, случайно убила своего сына подростка

В Устюженском округе женщина случайно убила своего сына, дав ему в руки электрокабель с поврежденной изоляцией.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области вечером 19 августа 2023 года 36-летняя жительница Устюженского района, находясь у себя в квартире, попросила сына 2006 года рождения спуститься подпольное помещение. Она дала ему прожектор с электрокабелем с поврежденной изоляцией для освещения помещения.

Подросток прополз за фундамент печи и взял в руки указанный прожектор. Женщина включила прожектор и подростка ударило током, он умер на месте.

"Действия женщины квалифицированы судом по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подсудимая вину признала. В судебном заседании потерпевший (отец несовершеннолетнего) заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой", - пояснили в пресс-службе судов.

Устюженским районным судом уголовное дуло прекращено в связи с примирением с потерпевшим.