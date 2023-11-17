В Вологде в школе во время урока взорвался аккумулятор для гаджета

В школе №3 Вологды во время урока 4Д класса взорвался аккумулятор для гаджетов. В классе в это время находилось 29 детей. Сообщает ИА "Вологда Регион" со ссылкой на учреждение образования.

По словам учителя начальных классов, классного руководителя 4д Галины Виноградовой, power bank лежал на парте у одного из учеников, а когда произошел взрыв, горящий аккумулятор отбросило на ее учительский стол. На столе загорелись тетради. Учитель вывела всех учеников из класса, возгорание было потушено огнетушителем. Пожарных вызвать не пришлось. Но дети были напуганы происшествием.

Power bank в класс принес один из учеников.