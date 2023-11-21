Вологодская студентка разработала рецепт кисломолочного напитка для активных людей

Студентки Вологодской ГМХА заняли призовые места на всероссийском научном конкурсе. Екатерина Попова и Мария Ковалева награждены дипломами I и II степени Всероссийского Тимирязевского конкурса «АПК – молодежь, наука, инновации» в номинации «Технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции».Очный этап конкурса прошел в Москве 17-19 ноября.

Студентка 4 курса технологического факультета Екатерина Попова представила разработку рецептуры кисломолочного напитка для людей с активным образом жизни, научный руководитель – Татьяна Бурмагина, декан технологического факультета.

«Следуя принципу соотношения основных компонентов пищевого продукта (белки 1,2-1,8, жиры 0,8-1,5, углеводы 5-7) для людей с активным образом жизни, были проведены расчеты и составлены оптимальные рецептуры кисломолочных напитков с различными наполнителями. Для увеличения содержания углеводов было принято решение использовать в качестве источника клетчатку, которая является важной составляющей любого здорового рациона питания. В результате всех проведенных исследований был выбран образец с добавлением ягод брусники, обладающий наилучшими органолептическими показателями», - рассказала Екатерина.

Работа Екатерины Поповой удостоена диплома I степени в номинации «Технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции». В этой же номинации диплом II получила Мария Ковалева, студентка первого года обучения магистратуры за разработку соуса на молочной основе, научный руководитель – Людмила Куренкова, доцент кафедры технологии молока и молочных продуктов.

Новый соус обладает повышенной пищевой ценностью, которая достигается за счет повышенного содержания сухих веществ в продукте и введения в состав сухой куркумы, высокого содержания белка и низкого содержания жира. Продукт вырабатывается с применением мембранной фильтрации и без добавления сахара.