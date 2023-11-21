В Вологодской области будет работать общественный совет при губернаторе. Об этом сообщил на еженедельном оперативном совещании врио губернатора Георгий Филимонов.

«Нужно определить перечень проблем, которые мы будем урегулировать с опорой на общественное мнение. Это должен быть совет, который знает проблемы, чувствует их и предлагает решения. Будем работать над тем, чтобы он не был формализован и излишне зарегламентирован», - сказал Георгий Филимонов.

На общественном совете будут рассматривать запросы, наиболее часто поступающие от вологжан, а главным ключевым показателем эффективности станут предложения по решению проблем. Предполагается, что общественные представители врио губернатора будут в каждом муниципалитете.

Напомним, что сейчас в Вологодской области работает Общественная палата. 7 созыв из 45 человек должен проработать до 2025 года.

В группе ОП Вологодской области говорится, что палата обеспечивает взаимодействие населения области с органами государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области в целях учета интересов населения области, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления.