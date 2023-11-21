В Вологодской области будет разработан дизайн-код

[ Общество ]

Врио губернатора Георгий Филимонов на оперативном совещании поручил разработать дизайн-код – требования к единому архитектурному облику – для Вологодчины.

«В не меньшей степени важно, чтобы требования к единому дизайн-коду были сделаны в отношении торговых объектов, чтобы мы могли маркировать «Сделано на Вологодчине», «Настоящий вологодский продукт» и запустили соответствующую линейку павильонов», – отметил Георгий Филимонов.

Кроме того, врио губернатора заявил, что до конца года необходимо составить список наиболее проблемных территорий, требующих благоустройства.

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