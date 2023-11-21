В новогодние праздники до Великого Устюга будут ходить не только туристические поезда

[ Общество ]

В новогодние праздники из Вологды в Великий Устюг можно будет доехать прямым пассажирским поездом.

Обычно до Великого Устюга ходят только туристические поезда. А в этом году к ним присоединят обычные пассажирские вагоны. 

Туристический поезд №934/933 «Мороз-экспресс» Москва – Великий Устюг будет курсировать с 23 по 29 декабря и с 1 по 7 января. Поезд следует с остановками в Ярославле, Вологде и Ядрихе (Архангельская область). В составе поезда плацкартные, купейные вагоны и СВ, вагон-ресторан.

Стоимость билет на плацкарт от Ярославля  чуть больше двух тысяч рублей, купе обойдется почти в 5000. От Вологды стоимость плацкарта от 1879 рублей.

поезд

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