В Вологде выбрали Мисс и Миссис «Великая Русь»

В минувшие выходные в Русском доме прошел финал регионального конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь», сообщает ИА «Вологда Регион». Победительницы отправятся на федеральный этап конкурса в Санкт-Петербург.

На Вологодчине конкурс проводится во второй раз. В этом году участвовали женщины от 26 до 50 лет. В течение двух месяцев участницы посещали уроки хореографии, дефиле, актерского мастерства и вокала. С ними работали визажист, стилист и психолог.

«Хочу поблагодарить королев за их отдачу на все 100%. Победительницей в категории "Мисс" стала Ольга Пителина, в категории "Миссис" – Ольга Скамьина. Титул "Королева" завоевала Анастасия Ясина, титул "Гранд Миссис" – Любовь Русанова. "1 вице Миссис" стала Ирина Коледова, "2 вице Миссис" – Мария Сухарева. Все королевы имеют право представлять Вологду и Вологодскую область на Всероссийском конкурсе "Мисс и Миссис Великая Русь" в августе 2024», – рассказала организатор регионального конкурса Юлия Лев.

Ранее NewsVo рассказывал об одной из участниц – Ольге Скамьине.