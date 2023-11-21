Вологжане могут посмотреть на тотемские заброшенные храмы в областной библиотеке

В Вологодской областной библиотеке открылась мультимедийная выставка «Пространство памяти», посвященная покинутым храмам Тотемского района.

Авторами стали Татьяна Фокина и Вадим Шекун – члены Русского географического общества и Союза фотохудожников России. Цель проекта – сохранение историческое памяти. На выставке представлены фотографии и видео с 2019 по 2022 год. Команда проекта побывала в самых труднодоступных местах Тотемского района, где зафиксировала состояние памятников истории и собрала доступную информацию.

«Среди всего объёма исследуемых объектов особый интерес представляют памятники деревянной церковной архитектуры, так как они наиболее сильно и быстро подвергаются разрушению в связи с хрупкостью исходного материала и отсутствию ухода. Для заброшенных каменных архитектурных сооружений характерно активное зарастание лесом, как по периметру здания, так и кровли объекта, что приводит к её обрушению. Мы считаем необходимым производить фото- и видеофиксацию уже сейчас. Снимая не только интерьеры и экстерьер объектов, но и исчезающие исторические ландшафты, деревни и прочие объекты, находящиеся на прилегающей территории», – рассказали фотохудожники.