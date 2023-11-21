В Вытегре мужчина пытался убить соседа из-за места парковки автомобиля

58-летний житель Вытегорского района признан виновным в угрозе убийством и покушении на уничтожении чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от него причинам, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел 17 января этого года. В ходе словесной перепалки подсудимый нанес соседу три ножевых ранения, одновременно угрожая убийством. Их удалось разнять свидетелем конфликта.

После этого, виновник, угрожая, что сожжет соседа, пошел в гараж за бензином. Вернувшись, он плеснул бензином в лицо потерпевшему, в результате чего, ослепил его. Затем он также облил кабину автомобиля соседа, стоявшего у обочины, однако поджечь не успел, так как его остановили свидетели.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал. Он объяснил, что сосед длительное время ставит свой автомобиль напротив въезда в его двор, а переставлять отказывается. В тот день на высказанную претензию сосед ответил нецензурной бранью. Подсудимый взял в машине нож, намереваясь порезать тент на машине соседа, однако тот с разбегу накинулся на него, их разняли. Виновник утверждает, что бензином в лицо не плескал, а лишь хотел облить тент, умысла на поджог не было, а также он не наносил удары ножом и не угрожал убийством.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком. Также с осужденного взыскано 5 000 рублей в счет компенсации вреда имуществу и 300 000 рублей в счет морального вреда.