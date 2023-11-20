Предприниматель в Череповце пытался продать квартиры детям-сиротам без горячей воды

[ Общество ]

Недобросовестный предприниматель пытался продать квартиру для детей-сирот без горячего водоснабжения. В УФАС обратился Департамент строительства Вологодской области

Между департаментом и предпринимателем были заключены государственные контракты на приобретение трех благоустроенных квартир в городе Череповце для нужд детей-сирот. Оказалось, что все три предложенные квартиры не соответствуют условиям контракта: в квартирах отсутствует централизованная система горячего водоснабжения.

Заказчик в одностороннем порядке расторг контракт с поставщиком и обратился в УФАС. Служба включила сведения о поставщике в РНП.Предприниматель обжаловал решение УФАС, но безрезультатно.

Арбитражный суд признал решение службы законным и отказал предпринимателю в удовлетворении требований. Сообщают в УФАС Вологодской области. 

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УФАС закупки дети сироты
 

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