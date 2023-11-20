Двое череповчан украли у знакомой сумку, собранную для отбывания срока

Двое жителей Череповца осуждены за кражу сумки знакомой, которую она собрала для отбывания наказания в местах лишения свободы.

Инцидент произошел 25 января этого года. Приятели собрались вместе выпить, но денег на покупку алкоголя у них не было. Они отправились к знакомой, у которой часто собираются компании для застолий. Женщины дома не оказалось, поэтому один из мужчин выбил дверь ногой. Оттуда они похитили сумку, в которой нашли лапшу и пюре быстрого приготовления, чай, кофе, печенье, сигареты, мыло, шампунь и бальзам для волос, свитер. Женщина собрала ее, чтобы отправиться в места лишения свободы для отбывания назначенного ей наказания.

Так как алкоголя в сумке не казалось, друзья выпили кофе и съели часть продуктов. Остальное имущество позже было изъято сотрудниками полиции. Общая сумма материального ущерба составила 4 568 рублей.

Преступники свою вину признали. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно, одному сроком на 2 года, второму – 1 год 9 месяцев.