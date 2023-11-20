Первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев покинул свой пост

Дмитрий Горбачев покинул свой пост заместителя губернатора. На эту должность его взял экс-губернатор Олег Кувшинников год назад.

"Это был отличный год – честный, открытый, с душой. Как я люблю говорить: «густой и наполненный». Нам повезло. Мы живем в удивительном регионе – с богатой историей, духовностью, уникальными традициями и большими возможностями. Вологжане – люди с настоящим северным характером и с горячим сердцем, готовые к переменам и готовые работать для этого. И начало положено. Вектора дальнейшего развития определены и заданы. Поставленные задачи по восстановлению экономики региона в условиях беспрецедентного санкционного давления выполнены в полном объеме и в установленные сроки", - написал он у себя на странице в социальной сети.