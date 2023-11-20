В ближайшее время погода нивелирует теплое начало ноября

Наступившее похолодание с каждым днем будет «нивелировать» теплое (выше нормы на 4 гр) начало ноября, в ближайшую неделю температурный фон ожидается ниже нормы на 4-6 гр. Сообщили вологодские синоптики.

21 ноября регион будет находиться на периферии барических образований: по северо-западу скандинавский антициклон по юго-востоку северная часть циклона. Местами пройдет небольшой снег, наибольшая вероятность осадков днем по юго-востоку области (из-за близости атмосферного фронта). В ночные часы столбики термометров опустятся до -8,-13 гр, в дневные часы от -5 до -10 гр.

22 ноября существенных изменений в погоде не прогнозируется, ночью -9,-14 гр, днем -5,-10 гр.

23 ноября из-за смещения циклона через Уральский Федеральный округ, увеличится градиент атмосферного давления, вследствие чего усилится ветер порывами до 14 м/с. Небольшой снег пройдет местами, преимущественно по востоку, ночью 10-15 мороза, днем -5,-10 гр.

В пятницу погоду в регионе будет определять гребень антициклона с юга, температура воздуха составит -7, -12º, при прояснении ночью местами до -17°.

В выходные дни, по предварительным расчетам, территория Вологодской области окажется под влиянием обширного атлантического циклона.

