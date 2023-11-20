Вологжан приглашают на презентацию книги о культе Владимира Маяковского

22 ноября в Вологде пройдет презентация книги Станислава Степанова «Культ поэта. Владимир Маяковский в предметах коллекционирования». Состоится две встречи: в 10:00 в городской библиотеке №15 и в 13:00 в Вологодской областной универсальной библиотеке.

«Культ поэта» отличается широтой охвата вида коллекционирования библиофильство, филателия, фалеристика, нумизматика и др. В ней описаны экспонаты, которые автор собирал с конца 70-х годов. Через марки, открытки, этикетки спичечных коробков, значки, медали и монеты писатель рассказывает о сохранении памяти Владимира Маяковского.

По словам Станислава Николаевича, книга стала своеобразным итогом его большой исследовательской и выставочной работы.

Вход свободный. 12+