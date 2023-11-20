В Череповце для детей с инвалидностью откроют цирковой зал

В Череповце оборудуют цирковой зал для детей с инвалидностью, сообщает портал cherinfo. На данный момент помещение по адресу Шекснинский проспект, д. 27а уже ремонтируют. Открытие планируется в декабре.

В секции дети с инвалидностью смогут заниматься цирковым искусством с профессиональными тренерами.

«В июле в отделе адаптивной физкультуры открыли второе помещение, но оно пустовало. Сейчас оборудуем его за счет городского гранта. У нас есть профессиональные циркачи, готовые вести занятия. Покупаем инвентарь для жонглирования, стабилоплатформы и другое оборудование. Сейчас в цирковой студии занимаются 11 детей. Места еще есть, приглашаем желающих», — отметила начальник отдела адаптивной физкультуры спортклуба «Череповец» Наталия Веселова.

Проект «Цирк без границ» выиграл 497 тысяч рублей в городском грантовом конкурсе.