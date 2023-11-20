Более 250 тысяч туристов приедет на Вологодчину этой зимой

Туристический поток в Вологодскую область с начала года увеличился на 10%. В декабре-январе на Вологодчину приедет более 250 тысяч туристов.

«В этом году интерес к проекту и посещению Великого Устюга и региона вырос. Мы уже ощущаем, что в течение года объем турпотока в регион вырос на 10%, а в высокий сезон мы ожидаем плюс 20%, по сравнению с прошлым годом, ожидаем около 250 тысяч человек... Бронирование отелей в Великоустюгском округе - порядка 99-100%», - отметил начальник Департамента экономического развития Вологодской области Евгений Климанов.

Самыми посещаемыми местами являются Великий Устюг и Великоустюгский район, Вологда и Кирилловский район. В основном гости приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Центральной России.