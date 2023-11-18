В Никольске в ходе пьяной драки был убит мужчина

В Никольске заключили под стражу подозреваемого в причинении смертельной травмы знакомому.

14 ноября в частном доме в Никольске было обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Местные жители сообщили об этом в правоохранительные органы. Следователи СКР совместно с полицейскими выехали на место происшествия, по горячим следам был задержан 32-летний знакомый погибшего. Он подозревается в том, что избил погибшего до смерти на фоне совместного употребления алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства деяния. По их ходатайству подозреваемый арестован. Сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.