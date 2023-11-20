Большая часть зарплаты вологжан уходит на еду и аренду

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц. Выяснилось, что большая часть зарплаты уходит на еду и аренду жилья (ипотеку).

Так, 54% опрошенных жителей регионов СЗФО сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц – это покупка еды. Это на 5% больше, чем в среднем по РФ. Чаще всего вся зарплата уходит на еду у представителей сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56%), а реже всего у тех, кто работает в розничной торговле (30%).

На втором месте куда чаще всего уходит зарплата местных жителей – ипотека или аренда жилья, так ответили 39%. Такие расходы наиболее свойственны работникам транспортно-логистической сферы, а также сотрудникам безопасности (по 25% в каждой сфере).

На коммунальные платежи уходит большая часть зарплаты еще у 29% опрошенных. Еще 24% - тратят кровные на выплату кредитов (не ипотечных), 16% - на детей, еще 13% - на транспорт и/или автомобиль, 8% - на лечение и лекарства, 9% - на одежду и обувь, на образование (4%), а также связь, телевидение и интернет (2%).

Напомним, другое исследование hh.ru показало, что 79% опрошенных не довольны своей зарплатой в 2023 году. По сравнению с 2021 доля людей, которым не хватает зарплаты, выросла на 32%.

Наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%), а на обучение – «Искусство, развлечения, массмедиа» (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).

Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.