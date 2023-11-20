Сорокалетняя вологжанка пыталась подраться с росгвардейцем

В Вологде росгвардейцы задержали девушку, устроившую дебош в баре. Та пыталась подраться с сотрудниками вневедомственной охраны.

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в городе Вологда около 3 ночи поступил вызов в одно из кафе на улице Гагарина. Там одна из посетительниц изрядно выпив, начала оскорблять всех присутствующих, ругаться нецензурной бранью и мешать отдыхать другим посетителям. Работники заведения попросили ее покинуть здание, но на все замечания гражданка никак не реагировала.

Росгвардейцы пытались успокоить вологжанку, оно она стала ругаться и пыталась подраться с сотрудниками вневедомственной охраны, хватая их за форму. Наряд группы задержания доставил нарушительницу, которой оказалась жительница Вологодского округа 1979 года рождения, в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.