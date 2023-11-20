Череповецкая «Северсталь» и чеховский «Витязь» обменялись победами в Регулярном чемпионате КХЛ

Матчи прошли в минувшие выходные в Череповце. В субботу команды сыграли на равных два периода 2:2. Во второй двадцатиминутке по разу отличивший в большинстве и в равных составах. Определяющей стала заключительная треть игры, в которой "жёлто-чёрные" забили своим соперникам четыре безответных гола, одержав победу 6:2. У череповчан 3 очка, 2 заброшенные шайбы, в том числе победная и голевая передача, на счету Кирилла Пилипенко.

Накануне команды встретились вновь, череповчане не сразу вошли в игру, чем воспользовались гости, забив два быстрых гола, один из которых в меньшинстве. После второй пропущенной шабы череповчане встрепенулись и смогли отыграть один гол, шайбу забросил Иван Подшивалов. Во второй трети матча команды обменялись голами. При счёте 2:3 в середине третьего периода «Северсталь» получила шанс вытянуть в целом неудачно складывающийся для себя матч. У «Витязя» за удар соперника клюшкой 4 минуты штрафа получил Николай Тимашов.. Череповчане в этом большинстве смогли забить только один гол, Кирилл Пилипенко сделал счёт 3:3. Не успели череповчане порадоваться как пропустил, вновь играя в большинстве. С разницей в две шайбы, 3:5 «Северсталь» уступила своим соперникам.

«Начало было за соперником, потом мы выровняли игру. Получили большинство, могли спасти этот матч, но увы. Пропустили два гола в большинстве. Собственно говоря, это свидетельствует о том, что соперник сегодня хотел больше победить», - сказал после матча Андрей Козырев, главный тренер «Северстали».

Череповчане в последних пяти матчах чередуют победы с поражениями и после 32-х туров занимают 7-е место Западной конференции, набрав 33 очка. В следующем матче "жёлто-чёрные" на своём льду примут московский ЦСКА, игра пройдёт 22 ноября.