Ушел из жизни вологодский спортсмен и политик Евгений Суров

18 ноября ушел из жизни Евгений Суров.

Евгений Суров родился 28 декабря 1965 года в Вологде. В 1987 году окончил Львовский торгово-экономический институт по специальности «Товароведение и организация торговли». Трудовую деятельность начал в 1987 году заместителем директора Коопзаготпром Вологодского райпотребсоюза.

С 1989 года занялся предпринимательской деятельностью, став председателем кооператива «Сезон».

С 1996 года - генеральный директор ООО «Северинторгинвест».

С 2006 года учредитель и директор ООО «Вологодский авторынок»

С марта 2009 года по сентябрь 2013 года был депутатом Вологодской городской Думы по избирательному округу № 15, член постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам. На дополнительных выборах 8 сентября 2013 года был избран депутатом Законодательного Собрания Вологодской области по Заречному одномандатному избирательному округу №2 города Вологды. Был депутатом ЗСо до 2016 года.