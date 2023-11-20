Ушел из жизни вологодский спортсмен и политик Евгений Суров

[ Общество ]

18 ноября ушел из жизни Евгений Суров. 

суров

Евгений Суров родился 28 декабря 1965 года в Вологде. В 1987 году окончил Львовский торгово-экономический институт по специальности «Товароведение и организация торговли». Трудовую деятельность начал в 1987 году заместителем директора Коопзаготпром Вологодского райпотребсоюза.

С 1989 года занялся предпринимательской деятельностью, став председателем кооператива «Сезон».

С 1996 года - генеральный директор ООО «Северинторгинвест».

С 2006 года учредитель и директор ООО «Вологодский авторынок»

С марта 2009 года по сентябрь 2013 года был депутатом Вологодской городской Думы по избирательному округу № 15, член постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам. На дополнительных выборах 8 сентября 2013 года был избран депутатом Законодательного Собрания Вологодской области по Заречному одномандатному избирательному округу №2 города Вологды. Был депутатом ЗСо до 2016 года. 

Теги:
Евгений Суров
 

Последние новости

Череповецкая «Северсталь» и чеховский «Витязь» обменялись победами
Ушел из жизни вологодский спортсмен и политик Евгений Суров
Вологодская лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку с раздельного старта
В ходе СВО погиб житель Вологодского округа
Два жителя Грязовецкого округа погибли в ходе СВО
В Устюженском округе разрушился мост на региональной дороге
Экс-глава Волоколамска может стать замом губернатора Вологодской области
Полумарафон "Бегущая Вологда" состоится 10 декабря
Пенсионер из Шекснинского района прошел пешком более 2000 км
Футболисты «Череповца» в числе лучших в МФФ «Золотое кольцо»