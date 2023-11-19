Вологодская лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку с раздельного старта

[ Спорт ]

Вологодская лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку с раздельного старта Свободным стилем на 15 км на Всероссийских соревнованиях «Кубок Хакасии».

Алина Пеклецова, представительница Вологодской и Архангельской областей, преодолела дистанцию за 12:36.6., опередив ближайшую соперницу, Евгению Крупецкую из Санкт-Петербурга, более чем на 15 секунд. Третье место заняла Анастасия Кулешова. Ещё одна представительница Вологодской области, Арина Капичева заняла 15 место.

«Кубок Хакасии» прошёл 18 и 19 ноября. И стартовал накануне Спринтом, где Алина заняла 15 место, а Арина не смогла преодолеть сито квалификации.
 

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