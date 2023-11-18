Полумарафон "Бегущая Вологда" состоится 10 декабря

[ Спорт ]

Вологодский спортивный союз сообщил о дате проведения полумарафона «Бегущая Вологда». Спортивное мероприятие состоится 10 декабря. 

Для участников спортивного мероприятия будет доступно шесть возрастных дистанций. Для детей от 3 до 4 лет подготовлен маршрут в 300 метров, для ребят от 5 до 7 лет — 600 метров или 1 км.

Для детей старше 12 лет — 5 км, для подростков до 16 лет — 10 км. От 16 лет и старше доступа дистанция в 21,1 км. Кроме того, предусмотрена дистанция и для людей с ОВЗ. Её длина 600 метров.

Полумарафон состоится 10 декабря с 7:30 до 14:00. На это время городские улицы будут закрыты для движения автомобилей. Регистрацию можно пройти до 7 декабря.

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