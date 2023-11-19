В Устюженском округе разрушился мост на региональной дороге

[ Происшествия ]

На автодороге Яковлевское - Поддубье - Завражье произошел размыв подъездов к мосту через реку Колодня. Сообщает администрация Устюженского округа. Отрезанными оказались жители нескольких деревень. Им предложен объезд через Новгородскую область. 

"Движение транспорта полностью перекрыто, только пешая доступность. Объезд возможен через Новгородскую область. К ремонту приступят завтра", - сообщили власти. 

Жители, тем временем, сообщают, что мост был недавно отремонтирован. "Результат на лицо", - так прокомментировали новость местные жители. 

мост

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Фото: администрация Устюженского округа
 

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