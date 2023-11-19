Пенсионер из Шекснинского района прошел пешком более 2000 км

Нифантовский пенсионер прошел расстояние, равное километражу от Шексны до Омска. Сообщает газета "Звезда".

Житель Нифантово Лебедев Рудольфе в свои 89 лет проходит за сезон около восьмисот километров. А недавно он дошел до Омска.

Пенсионер продолжает делать ежедневные пешие прогулки и поделился статистикой по сезонам 2023 года:

- С января по март - 780 км.,

- С апреля по июнь - 818 км.,

- С июля по сентябрь - 858 км.,

- В октябре - пока 180 км.

Итого с начала года пройдено 2636 км, а это в аккурат от Шексны до Омска.

Свои прогулки Рудольф Николаевич делает по определенному маршруту и старается не пересекать высоковольтные линии, так как у него стоит кардиостимулятор.

- В праздничный день поселка Шексна на соревнованиях по ходьбе я преодолел один километр за 13 минут 10 секунд. Получается, моя скорость 4,5 км. в час. Пока жив-здоров, чего желаю и всем читателям газеты. Во время прогулок иногда встречаю бабушек с палками и без, девчат и юношей.

Недавно поклонники Рудольфа Николаевича подарили ему житель, чтобы его было видно на дороге в вечернее время.