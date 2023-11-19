Футболисты «Череповца» в числе лучших в МФФ «Золотое кольцо»

В пятницу Межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо» подвела итоги сезона 2023 года. И назвала имена лучших игроков.

Сразу в нескольких номинациях победителями стали игроки КССС. Команда из Кирово-Чепецка стала чемпионом в этом сезоне. Дмитрий Солодянников был назван «Лучшим вратарем», Сергей Колычев – «Лучшим защитником», а Ивана Лукьянова признали «Лучшим игроком».

Игроки ФК «Череповец - СШОР Витязь», занявшие в этом сезоне второе место в чемпионате, получили две индивидуальные награды. Михаил Ершов стал лучшим полузащитником турнира, забив 4 гола в 20 матчах. Антон Балашов - «лучший бомбардир». У форварда череповчан 24 гола в 20 матчах Первенства МФФ «Золотое кольцо» и ещё два в Кубке III лиги.



