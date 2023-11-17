Вологжанка получила премию «Лучший тифлобиблиотекарь»

В Санкт-Петербурге подвели итоги всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2023», который проводится Российской национальной библиотекой. Лауреатом одной из специальных номинаций, «Лучший тифлобиблиотекарь», стала вологжанка Алена Сундукова.
Девушка уже 8 лет работает в Вологодской областной специальной библиотеке для слепых. Она отбирает литературу для книжного фонда, а также проводит обзоры изданий для посетителей. С 2017 года Алёна Сундукова занимается выпуском книг с рельефно-точечным шрифтом Брайля, причем многие иллюстрации к изданиям она рисует самостоятельно. Кроме того, вологжанка является одним из идейных вдохновителей различных проектов библиотеки, таких как «Чтобы мир добрее стал», «Каникулы в библиотеке» и «Нескучный выходной».
«Работать тифлобиблиотекарем непросто, но интересно и очень ответственно, потому что ты помогаешь людям с ограниченными возможностями открывать что-то новое. Важен индивидуальный подход, внимание и чуткость. Когда провожу мастер-классы для посетителей библиотеки, тщательно готовлюсь, стараюсь, чтобы им было все понятно. Об особенностях своей работы я рассказала в конкурсном эссе «Особый читатель в библиотеке», и очень рада, что мою деятельность так высоко оценили», – рассказала Алёна Сундукова.