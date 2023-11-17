ОккервильТеатр создал 10 стикеров в Телеграме с известными вологжанами

Команда ОккервильТеатра создала стикеры для Телеграма с вологодскими деятелями искусства в рамках проекта «Пере-сечение». Инициатива направлена на привлечение внимания молодежи Вологды к культурному наследию области.

Проект «Пере-сечение» состоит из трех этапов: драматургической лаборатории, спектакля «Эльфы, орки и другие жители Вологды», а также виртуальной викторины для подростков и их родителей по творчеству выдающихся вологжан.

Для последней составляющей проекта и были созданы стикеры. В наборе можно найти 10 известных личностей: Николая Рубцова, Василия Белова, Варлама Шаламова, Константина Батюшкова, Ольгу Фокину, Владимира Корбакова, Александра Пантелеева, Джанну Тутунджан, Валерия Гаврилина и Михаила Копьева.

Портреты и подписи были подобраны коллективом ОккервильТеатра, а воплотила эти идеи художник Екатерина Толчина.