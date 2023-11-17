В Череповце девушки сдали чужой телевизор в ломбард, так как нужны были деньги

Житель Череповца сдал свою квартиру в аренду двум девушкам. Через некоторое время съемщицы перестали выходить на связь. Придя в квартиру, владелец обнаружил пропажу телевизора стоимостью более 15 тысяч рублей.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые вологжанки 23 и 20 лет. Выяснилось, что девушки сдали телевизор в ломбард в 5 раз ниже реальной стоимости, так как очень нужны были деньги.

В отношении девушек возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Юным воровкам светит до 5 лет лишения свободы.

На данный момент они находятся под подпиской о невыезде.