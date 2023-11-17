Дед Мороз в прямом эфире зажжет огни на первой новогодней елке страны

Мероприятие состоится в день рождения главного волшебника страны

Дед Мороз отмечает день рожденья 18 ноября, и по доброй традиции в этот день будут зажжены огни на главной новогодней елке страны. Торжество будет транслироваться в официальном сообществе «Российский Дед Мороз» в социальной сети «ВКонтакте». Начало в 11:25.

Техническим партнером мероприятия выступает «Ростелеком», который также организует интернет-канал для прямого включения с мероприятия.

- Связисты “Ростелекома” протянули почти 300 метров волоконно-оптических линий связи. Компания использует собственные передовые телекоммуникационные решения, чтобы обеспечить надежный и стабильный сигнал для трансляции в режиме реального времени. Уверен, что день рождения Деда Мороза станет незабываемым событием для каждого зрителя. В прошлом году к трансляции подключилось почти 65 тысяч человек, - отметил директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Специалисты Ростелекома организовали каналы связи с пропускной способностью до 100 Мбит/с на двух площадках — на вотчине зимнего волшебника и на центральной площади Великого Устюга. Первый канал необходим для проведения трансляции, второй — чтобы вывести изображение на экран в рамках городского мероприятия.

- За организацией праздника стоит огромная команда настоящих волшебников. Нам не терпится показать шоу зрителям и подарить детям всей страны незабываемые моменты праздника! - рассказал арт-директор отдела творческих программ Дома Деда Мороза Артем Островной.

Для зрителей организаторы подготовили развлекательную программу, музыкальные выступления от известных творческих коллективов, шоу барабанщиков и многое-многое другое.



