Сокольский ДОК запустил новый обрабатывающий центр

Это уже второй станок со схожими возможностями по обработке клееного бруса.

Segezha Group ввела в эксплуатацию на Сокольском деревообрабатывающем комбинате уникальный по своему функционалу обрабатывающий центр Hundegger K2i Industry 650. Центр предназначен для обработки всех видов деталей деревянных домов в соответствии с проектами заказчиков. Он оснащен устройством транспортировки и позиционирования «система двух рук». При его работе используется полностью автоматизированная станция поворота балок. Специальное программное обеспечение охватывает весь цикл производства - от конструирования до готовой детали.

Благодаря новому оборудованию, на Сокольском ДОК могут изготовить любой вид косой или клиновой врубки, треугольную врезку с любым углом и глубиной резания, многослойный раскрой для стоек, шиповые соединения любого вида и размера, шип в форме «ласточкин хвост» двух видов.

Также на сокольском предприятии производят различные угловые соединения, применяемые при строительстве эркеров, круглые изгибы, тетиву для лестниц, венцовые соединения, детали с угловым соединением и косые отверстия.

На новом станке уже работают восемь операторов в две смены. Всего в арсенале цеха клееных деревянных конструкций три станка Hundegger, а также оборудование Krusi. Совокупная мощность всего предприятия - 100 тыс. кубометров клееных деревянных конструкций в год.