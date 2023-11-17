В Вологде мужчину, зарубившего свою жену топором, приговорили к 8 годам лишения свободы

[ Происшествия ]

В Вологде к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину, который убил топором свою супругу. 

"Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее несудимого 62-летнего вологжанина. Он признан судом виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд установил, что в августе 2023 года подсудимый, находясь по месту жительства, в ходе конфликта с супругой нанес ей не менее 13 ударов топором по голове. Убедившись, что супруга еще жива, мужчина, продолжая свой преступный умысел на убийство, нанес потерпевшей 2 удара кухонным ножом в область груди", - сообщают в прокуратуре города Вологды. 

От полученных травм женщина скончалась на месте. Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
 

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